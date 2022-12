Rifiuta tutto e se ne va a zero: duello Juve-Roma

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con le società che valutano possibili innesti non solo per gennaio, ma anche per l’estate in vista della prossima stagione.

Oramai ci siamo, il calciomercato è pronto ad entrare in scena con la sua sessione invernale. Sono molti i calciatori che potrebbero cambiare maglia, in modo da poter trovare continuità e. sopratutto, la forma migliore.

Tra questi calciatori, però, c’è anche ci preferisce aspettare il prossimo mercato estivo, vista la scadenza del proprio contratto il prossimo 30 giugno. Uno di questi è Memphis Depay, che è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico Xavi. Con il Barcellona, infatti, ha disputato solamente tre partite tra Liga e Champions League, realizzando una sola rete. Proprio per questo motivo, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, l’olandese avrebbe deciso di aspettare la scadenza del contratto, in modo da poter scegliere in tranquillità la prossima destinazione, con le offerte che di certo non mancano.

Depay vuole salutare il Barca in estate: Juventus e Roma su di lui

Come detto, Memphis Depay ha intenzione di lasciare il Barcellona, ma non prima della fine della stagione. In questo modo, l’attaccante potrebbe decidere in tranquillità il prossimo club, con le offerte che di certo non mancano.

Sul calciatore, infatti, ci sono gli occhi anche della Serie A, con Juventus e Roma che intendono provarci. L’occasione di poterlo inserire in rosa a parametro zero è troppo ghiotta, e per questo motivo le due italiane intendono avviare i contatti nei prossimi mesi, cosi come richiesto dallo stesso calciatore. Tra i club interessati troviamo anche Manchester United e Newcastle, ma la risposta di Depay è sempre quella di rimandare ogni discorso al termine della stagione. Il ragazzo è libero di firmare a parametro zero con qualsiasi club a partire da febbraio, e per questo sembra intenzionato ad aspettare l’offerta migliore. Le italiane rimangono alla finestra, ma la sensazione è che l’attaccante abbia intenzione di scatenare una vera e propria asta. Il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo.