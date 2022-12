Riscatto in dubbio e l’Inter ne approfitta: Juve “tradita”

Il calciomercato di riparazione è pronto ad aprire i battenti, ma le società stanno già pensando al mercato estivo in vista della prossima stagione.

Oramai ci siamo, tra pochi giorni il calciomercato aprirà i battenti con la sua sessione invernale. Molti club sono alla ricerca di calciatori in grado di potenziare la rosa dei rispettivi allenatori.

Tra i club più attivi per quanto riguarda il futuro è la Juventus, che sta pensando alle strategie giuste per rinforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. Oltre agli acquisti, però, c’è anche da prendere delle decisioni importanti su Arkadiusz Milik, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la vecchia signora sta valutando il possibile riscatto, e molto dipenderà dalle prestazioni e, sopratutto, dalla tenuta fisica del calciatore. Qualora i bianconeri dovessero decidere di non riscattarlo, ci sarebbe pronta un’altra big del nostro campionato pronta ad approfittarne.

La Juve pensa al futuro di Milik: Inter in agguato

Come detto, la Juventus sta riflettendo sul futuro dell’attaccante polacco, che potrebbe riscattare per circa 9 milioni di euro. Molto, però, dipenderà dalla tenuta fisica del ragazzo, con l’Inter pronta ad approfittarne in caso i bianconeri decidano di farlo tornare in Francia.

I nerazzurri, infatti, stanno pensando proprio a Milik come possibile erede di Edin Dzeko. Il trentaseienne bosniaco vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno, e il rinnovo al momento non sembra nei piani della dirigenza. Vedremo se con il passare dei mesi il cigno di Sarajevo riuscirà a convincere l’Inter che, in caso di addio, sembra aver già individuato il possibile sostituto. Il calciomercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con la carriera di Milik che sembra destinata a proseguire in Italia. Da capire se sarà a tinte bianconere o nerazzurre.