Nuovo ko, Inter nei guai: arrivano subito 50 milioni

In casa Inter può arrivare una sorpresa già durante la sessione invernale di calciomercato: occhio al colpaccio da ben 50 milioni di euro

Manca ancora una settimana per il ritorno in campo dell’Inter che se la vedrà, a San Siro, contro il Napoli. Un big match che dirà tanto sul prosieguo della stagione degli uomini di Simone Inzaghi che fino a questo momento hanno decisamente deluso le aspettative di inizio anno.

Adesso, però, Beppe Marotta deve fare i conti con il calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio per l’inizio della sessione invernale. Da questo punto di vista, la dirigenza della ‘Beneamata’ ha le idee chiare su quelli che saranno i profili da monitorare con maggior attenzione ed eventualmente consegnare, tra gennaio e giugno, all’allenatore piacentino. Fari puntati anche sulle uscite, con una su tutte che un pò a sorpresa potrebbe consumarsi già nelle prime settimane dell’anno nuovo. Si tratta di quella di Denzel Dumfries, terzino olandese grande protagonista in Qatar ed ormai da diversi mesi sui taccuini dei top club di tutta Europa. L’ex PSV ha dimostrato a Milano di essere tra i migliori interpreti nel suo ruolo, con l’Inter che dopo averlo accolto per poco più di 14 milioni, punterebbe adesso ad incassarne 45-50 registrando una ricchissima plusvalenza. Ed in primissima fila c’era e rimane il Chelsea di Graham Potter che, in queste ore, starebbe pianificando l’offerta definitiva.

Dumfries firma subito: pronta la super offerta

I ‘Blues’ hanno recentemente perso nuovamente per infortunio Reece James, che rischia di rimanere a lungo fermo. Ecco perchè l’assalto a Dumfries, precedentemente fissato per la prossima estate, potrebbe realizzarsi subito.

Occhio alla proposta che già a gennaio può toccare quota 50 milioni di euro mettendo in seria crisi la dirigenza nerazzurra che puntava a chiudere l’annata con Dumfries tra le file di Inzaghi. In questa prima parte di stagione l’olandese ha già collezionato 30 presenze con 5 gol e 6 assist vincenti tra Inter e nazionale: il suo addio nelle prossime settimane può tramutarsi in un’ipotesi concreta, per la gioia del Chelsea.