Arriva dal PSG: Juve e non solo, corsa al colpo low cost

Il calciomercato di Juventus, Milan ed Inter può vedere un obiettivo comune per l’anno prossimo: occasione dal PSG

Non è un mistero che, nonostante situazioni di classifica diverse ed un campionato nemmeno arrivato al suo giro di boa, le attenzioni delle grandi del nostro calcio siano orientate al calciomercato.

Palcoscenico di cambiamenti che tra gennaio e giugno rischia di cambiare le carte in tavola per Juventus, Milan ed Inter. E, da questo punto di vista, le esigenze delle tre big rischiano evidentemente di coincidere in ottica futura. Se nerazzurri e bianconeri cercano un nuovo terzino destro (Cuadrado andrà in scadenza, Dumfries è destinato a salutare per una ricca plusvalenza), i rossoneri si aggregheranno alla ricerca di un nuovo centrale difensivo. Kjaer pare non dare le dovute garanzie, così come Gabbia non può essere considerato il terzo dopo Tomori e Kalulu. In casa Inter c’è il rischio di un doppio pesante addio a zero (Skriniar e de Vrij) mentre la ‘Vecchia Signora’ valuterà il destino di Bonucci e Rugani su tutti.

Il PSG lo vende: colpo per le italiane

Ecco perché, dalla Francia, può avvicinarsi un nome che a costi contenuti farebbe al caso delle difese di Allegri, Inzaghi e Pioli. E quel nome è Abdou Diallo, centrale di proprietà del PSG attualmente impegnato in prestito con la maglia del Lipsia.

26 anni, francese ma di origini senegalesi (con cui ha esordito nel marzo 2021), il difensore sta trovando poco spazio in Germania. Motivo per cui una nuova squadra si farà avanti per acquistarlo, visto che non rientra nei piani del PSG ed è in scadenza nell’estate 2024. 5 presenze, con 1 gol, in 437’ nel campionato tedesco per Diallo che potrebbe da giugno ripartire dalla Serie A: Juventus, Inter e Milan rimangono in fila.