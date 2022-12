L’Inter prepara il colpo mondiale: spunta lo scambio

L’Inter pianifica un grande colpo per il prossimo calciomercato estivo: scambio per il campione del mondo

Inter-Napoli è ormai ad un passo. Il ritorno in campo della compagine allenata da Simone Inzaghi si avvicina e l’appuntamento di inizio 2023 sarà di quelli memorabili.

Una sfida contro l’ex Spalletti che può significare tanto per la classifica della ‘Beneamata’, quinta in classifica e tallonata da Atalanta e Roma. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per i nerazzurri è già tempo di provare a mettere nero su bianco, in vista di gennaio, i possibili accordi. Tra entrate ed uscite, però, i movimenti più rilevanti verranno registrati a partire dal prossimo giugno. A bocce ferme, con in mente ben chiara la posizione di classifica e le ambizioni per il futuro, Marotta darà via ad una vera e propria rivoluzione. E chi con ogni probabilità non farà più parte del gruppo allenato da Simone Inzaghi è joaquin Correa, relegato a riserva alle spalle di Lautaro Martinez, Lukaku e Dzeko. Nonostante la scadenza nel 2025, l’attaccante argentino non rientra nei piani di Marotta che lo valuta 20-25 milioni ed è pronto a metterlo sul piatto per uno dei nomi grandi protagonisti nell’ultimo Mondiale in Qatar.

Correa nello scambio: l’Inter vuole il campione del mondo

Joaquin Correa può quindi essere l’arma giusta, per l’Inter, per provare a mettere le mani su Alexis Mac Allister. Il centrocampista del Brighton, campione del Mondo con l’Argentina, dopo una serie di grandi prestazioni ha attirato su di sè l’interesse di diverse grandi squadre.

Inter in primis, pronta a mettere sul piatto proprio il cartellino di Correa da offrire a De Zerbi per lasciar partire Mac Allister al termine dell’attuale stagione. Il classe 1998 di Santa Rosa, 20 presenze 6 gol ed 1 assist fino a questo momento, saluterà con ogni probabilità il Brighton e si accaserà in una grande squadra. La proposta nerazzurra, però, potrebbe non bastare: De Zerbi e il Brighton, infatti, chiedono solo cash e non meno di 30 milioni per lasciar partire Mac Allister durante il prossimo mercato estivo.