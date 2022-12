Il Chelsea affonda il colpo: Juventus in ginocchio

Il calciomercato è pronto a partire con la sua sessione invernale, con le società che stanno studiano i possibili colpi da mettere a segno.

Oramai ci siamo, tra pochi giorni partirà ufficialmente il calciomercato con la sua sessione invernale, permettendo alle società di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori.

Uno dei club più attivi in questo senso è il Chelsea, con la dirigenza che vuole provare a regalare qualche tassello importante al tecnico Potter. I blues attualmente occupano l’ottava posizione in campionato, e qualche innesto di qualità permetterebbe al mister di provare a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Proprio per quanto riguarda possibili acquisti, il centrocampo e la difesa sono i reparti dove gli inglesi vogliono intervenire, con l’obiettivo principale che sembra essere stato individuato per quanto riguarda il reparto arretrato. Sul calciatore in questione c’è anche il forte interesse della Juventus, ma il Chelsea, al momento, sembra in netto vantaggio.

Il Chelsea guarda in casa del Celtic: piace Juranovic

Come detto, i blues vogliono rinforzare sia la difesa che il centrocampo del tecnico Potter, e l’obiettivo numero uno, per quanto riguarda la difesa, sembra essere stato individuato.

Stiamo parlando di Josip Juranovic, croato classe 1995 di proprietà del Celtic. Stando a quanto riporta Nizaar Kinsella, infatti, il Chelsea sembrerebbe molto interessato ad acquistarlo. Sul calciatore è forte anche la Juventus, ma competere con la potenza del club inglese è un’impresa quasi impossibile. I blues, che stanno per mettere a segno il colpo Fernandez, potrebbero presentare l’offerta giusta anche per accaparrarsi il terzino. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, con il Chelsea che si appresta a viverlo da grande protagonista.