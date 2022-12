Offerto all’Inter: secco no per il giocatore del Barcellona

Alcuni intermediari avrebbero intenzione di offrire Hector Bellerin, esterno destro spagnolo, all’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, oggi impegnata a Sassuolo nell’ultimo test match prima della ripresa del campionato, è pronta a sfidare la sera del 4 gennaio il Napoli di Luciano Spalletti in occasione della sedicesima giornata della Serie A.

I nerazzurri, attualmente distaccati ben undici lunghezze dagli azzurri del tecnico toscano, avranno un solo risultato consentito per continuare a sperare nel sogno scudetto, mentre i partenopei, per blindare il loro vantaggio, vorranno strappare almeno un pareggio per tornare felici e contenti dalla gita a San Siro. Per l’Inter però non ci sono soltanto le questioni legate al rettangolo verde. Il calciomercato è infatti un tema sempre attuale per la Beneamata che, vista la situazione societaria, potrebbe essere costretta già a gennaio a privarsi di uno dei suoi pezzi pregiati. In quest’ottica bisogna fare molta attenzione al nome di Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese, protagonista al Mondiale con l’Olanda, è un obiettivo del Chelsea, club in ottimi uffici con l’Inter. In caso di partenza, la Beneamata dovrebbe trovare un sostituto e alcuni intermediari sembrerebbero disposti ad offrire il cartellino di Hector Bellerin, ex laterale dell’Arsenal attualmente in forza al Barcellona.

Calciomercato Inter, Bellerin non convince

Approdato nell’ultima estate di calciomercato al Barcellona, Hector Bellerin, giocatore spagnolo, non sarebbe però il profilo più adatto secondo la dirigenza dell’Inter allenata da Simone Inzaghi. L’ex elemento dell’Arsenal non avrebbe, per caratteristiche e poca continuità, i giusti crismi per ricoprire il ruolo di quinto a destra per la società meneghina.

Insomma, una bocciatura per Bellerin nonostante le condizioni vantaggiose dal punto di vista economico. Il calciatore iberico è infatti in scadenza di contratto al termine della stagione e lo scarsissimo minutaggio che ha avuto finora avrebbe potuto anche convincere il Barcellona a lasciarlo andare con una certa facilità.