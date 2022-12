Mac Allister alla Juve: ecco il piano per prenderlo subito

Il club bianconero esce allo scoperto per l’arrivo del campione del mondo già nella sessione di gennaio: ecco il piano

La kermesse Mondiale ha messo in vetrina alcuni giovani talenti di cui già si intuivano le clamorose potenzialità – tra tutti Cody Gakpo, non a casa subito preso dal Liverpool, ed Enzo Fernandez, il cui valore ora supera i 100 milioni di euro – ma anche calciatori con apparentemente meno appeal, ma utilissimi alla causa.

Il simbolo di questa schiera di giocatori è certamente Alexis Mac Allister, l’insostituibile equilibratore della Nazionale Argentina campione del mondo. Già militante in Premier, nel Brighton di Roberto De Zerbi, il mediano albiceleste è diventato uno degli uomini mercato più ambiti dopo la conclusione del Mondiale. Sul centrocampista è forte l’interesse dell’Atletico Madrid, del Borussia Dortmund e…della Juve. Che si è letteralmente innamorata del calciatore. Per arrivare a Mac Allister già a gennaio però, il club bianconero deve prima cedere qualche pezzo pregiato: la società inglese infatti, non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni.

Da Rabiot a McKennie, tutti i possibili sacrifici in vista del colpo argentino

Già corteggiato da diverse squadre di Premier, e già possibile indiziato di una cessione in vista di prestigiosi scambi, Weston McKennie è un dei possibili sacrifici di mercato della Juve. Il centrocampista americano, che ha un valore di circa 25 milioni di euro, potrebbe partire per 30. Non basterebbe però la cessione dello statunitense per finanziare il colpo argentino. Serve almeno un’altra partenza eccellente.

In scadenza di contratto a giugno, e con una trattativa sul rinnovo che procede a rilento, Adrien Rabiot è ad un bivio. Se il ‘Duca’ non troverà l’accordo col club bianconero, Federico Cherubini e soci dovranno necessariamente venderlo a gennaio. Per evitare di subire l’addio del francese a zero dal 1 luglio prossimo. Inevitabilmente, il prezzo per il suo cartellino calerà drasticamente: si parla di 15, massimo 20 milioni di euro in caso di cessione a gennaio. A questo punto i fondi per Mac Allister sarebbero stati trovati, grazie ad un doppio sacrificio che potrebbe esporre però i bianconeri ad una carenza di esperienza nella pur affollata linea mediana.