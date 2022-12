Futuro ancora in bilico: Jorginho tra Serie A e big d’Europa

Jorginho è stato il faro del centrocampo del Chelsea in tutti questi anni: addio in estate, la sua decisione in ottica futura

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea ha il contratto in scadenza nel giugno 2023: così sarebbe già sul punto di scegliere la migliore destinazione in vista della prossima stagione. Idee entusiasmanti con il suo futuro che resta sempre in bilico.

In scadenza contrattuale nel giugno 2023, il giocatore dei Blues sta pensando ad una nuova destinazione visto che dirà addio sicuramente al Chelsea. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Manchester United e Barcellona per un colpo a parametro zero davvero entusiasmante. Jorginho vuole continuare ad essere protagonista con un ingaggio importante in vista delle prossime stagioni.

Juventus, possibile ritorno in Serie A per Jorginho

Anche la Juventus ha provato a lungo a convincerlo per vestire la maglia bianconera, ma Jorginho ha preferito sempre altre opzioni. Protagonista anche ad Euro2020 con la Nazionale italiana, è diventato il faro del centrocampo del Chelsea con diverse stagioni importanti. Ha sempre superato ogni ostacolo con maestrìa arrivando ad essere considerato uno dei migliori centrocampisti d’Europa. In estate dirà addio al Chelsea, che ha in mente nuovi colpi per ringiovanire anche la zona mediana con innesti di assoluto valore.

Il centrocampista italo-brasiliano non rinnoverà il suo contratto con i Blues per poter così scegliere senza problemi la prossima squadra in cui cercherà di essere ancora protagonista. Gli anni passano, ma la qualità di Jorginho resta così intatta. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il suo futuro, ma al momento tutto è ancora incerto. La Juventus resta defilata, ma potrebbe pensare a lui nelle prossime settimane per un nuovo colpo a parametro zero davvero suggestivo.