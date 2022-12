L’Inter sacrifica Lautaro: doppio colpo in attacco

L’Inter valuta la cessione di Lautaro Martinez in caso di offerta irrinunciabile: doppio colpo a parametro zero

L’Inter è pronta a riprendere il suo cammino in campionato dove Simone Inzaghi potrà tornare ad avere a disposizione anche Romelu Lukaku.

Il belga, reduce dal Mondiale fallimentare con il Belgio, vuole riprendersi l’Inter, dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata a causa degli infortuni. Inzaghi dovrà decidere quale sarà la coppia titolare di attaccanti, avendo a disposizione Lukaku, Dzeko, Lautaro Martinez e Correa. Il belga ha trascinato i nerazzurri allo scudetto in coppia con il ‘Toro’ in quella macchina perfetta che era l’Inter di Antonio Conte. Big Rom, però, ha mostrato una discreta intesa anche con Dzeko. Lautaro, quindi, potrebbe non essere più così indispensabile per la società, qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile.

Inter, se parte Lautaro può arrivare Depay insieme a Thuram

L’Inter sta seguendo da vicino diversi attaccanti, tra cui Marcus Thuram. Il francese classe ’97 milita in Bundesliga ma è da tempo corteggiato dalle big italiane e non solo e Beppe Marotta sta provando a bloccarlo per giugno, dove arriverebbe a costo zero.

Oltre al figlio d’arte, l’Inter sta valutando anche Memphis Depay. L’olandese, accostato spesso alla Juventus e al Milan negli scorsi mesi, potrebbe arrivare a giugno a parametro zero. Prima, però, dovrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile per Lautaro Martinez, che consentirebbe all’Inter di incassare una bella somma di denaro e potersi dedicare alle entrate. Lautaro rimane un punto di riferimento per il club ma la sua cessione potrebbe consentire all’Inter di rimettere a posto i conti e di evitare sacrifici a centrocampo.