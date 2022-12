Un bianconero a zero ✍️, ne approfitta Marotta 🔥

Un big bianconero a parametro zero, ne approfitta Marotta per la sua Inter. Tutti i dettagli

“Le opportunità vanno colte, ma non penso che ce ne saranno che possano fare al nostro caso. Questo è un gruppo competitivo per raggiungere i nostri obiettivi”.

Parlava così Beppe Marotta prima della lunga pausa Mondiale, in vista del calciomercato invernale. E sulla situazione societaria: “Dobbiamo avere rispetto per la famiglia Zhang che ha investito tanto, dando tanto al sistema calcio e all’Inter. Dopo la pandemia sono cambiate le cose e nessuno può fare più gli investimenti di prima. Tutti hanno dovuto ridimensionare gli investimenti, ma vogliamo restare competitivi”. Gli obiettivi del club nerazzurro non cambiano e Marotta e la dirigenza restano sempre vigili sul mercato, soprattutto sulle possibili occasioni a parametro zero. Una anche dalla Juventus.

Calciomercato Juve, Marotta sullo sfondo per Alex Sandro

Come noto, in casa Juventus sono in scadenza di contratto diversi big nel prossimo giugno. Da Di Maria e Rabiot a Cuadrado e Alex Sandro.

Salvo sorprese, il club bianconero non avanzerà una proposta di rinnovo al terzino brasiliano. La sua esperienza, a parametro zero, potrebbe così fare al caso dell’Inter e di Simone Inzaghi. Alex Sandro rappresenta il profilo ideale per un 3-5-2 e sarebbe in grado di ricoprire anche il ruolo di terzo centrale difensivo. Marotta è dunque alla finestra per l’ex Porto, ormai ai saluti in casa Juve. Staremo a vedere.