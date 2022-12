Juric ha deciso: si lavora al grande ritorno

Tra qualche giorno partirà il calciomercato con la sua sessione invernale, e i club sono alla ricerca di calciatori in grado di migliorare la propria rosa.

Il calciomercato è pronto a riaprire i battenti, permettendo alle società di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori in vista della seconda parte di stagione.

Una delle società più attive è il Torino che, dopo una buona prima parte di stagione che li vede al nono posto in campionato, ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. Il reparto che i granata intendono rimpolpare è il centrocampo, con l’obiettivo numero uno che sembra essere stato individuato dalla dirigenza.

Juric ha deciso: chiesto Praet alla società

Come detto, il Torino ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo primario è stato individuato, e si tratterebbe di un ritorno.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico Juric avrebbe richiesto alla dirigenza Dennis Praet, belga classe 1994 in forza al Leicester. Il Toro, dopo averlo avuto in prestito nella passata stagione, è pronto a chiederlo nuovamente già a gennaio al club inglese. Il centrocampista non si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione, dove ha disputato solamente otto partite di Premier League non andando mai a segno. Proprio per questo motivo, il tecnico Rodgers non si opporrebbe in caso di cessione, ed il ragazzo accetterebbe volentieri un ritorno in maglia granata. La cosa certa è che il Torino sembra deciso ad andare fino in fondo per accontentare il tecnico croato. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo.