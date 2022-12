Clamoroso Pogba: “Non giocherà mai nella Juventus”

Momento complicato per la Juventus che deve fare i conti con il ‘caso’ Paul Pogba: le dichiarazioni fanno tremare il popolo bianconero

In attesa di scendere in campo per il match in casa della Cremonese, la Juventus vive una situazione decisamente delicata. Dall’Inchiesta Prisma ai ‘problemi’ che affliggono la squadra di Allegri il passo è straordinariamente breve.

In tal senso, il giornalista Mario Mattioli è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ per trattare diversi temi. Uno su tutti, quello legato alla Juventus e al momento della squadra di Allegri che tra cinque giorni affronterà l’insidiosa trasferta in casa della Cremonese. In primissimo piano il nome di Paul Pogba che, assente ormai da diversi mesi, potrebbe tornare a disposizione non prima di metà-fine gennaio agli ordini di Allegri. Mattioli, in tal senso, è categorico: “Pogba in questo momento è purtroppo lo specchio della Juventus. Spero che abbia avuto una autorizzazione da Allegri per i suoi giorni di vacanza sulla neve, ma il vuoto di gestione tecnica dei bianconeri è evidente. Cherubini non può colmare tutto questo, è sempre stato una seconda o terza linea in questo senso”. La dura critica del giornalista prosegue, poi, su altri due calciatori che non hanno minimamente reso secondo le aspettative, sin dal loro approdo in quel di Torino.

“Juventus sfruttata”: Pogba-Di Maria nel mirino

Il noto giornalista prosegue: “E ci metto anche una cosa ancora più grave, quella dei due argentini che tornano in ritardo: prima del Mondiale hanno sfruttato la Juventus per allenarsi e mettersi in forma, ora cosa vogliono fare?”.

Il riferimento a Di Maria e Paredes è chiarissimo, con il primo che vedrà esaurire il suo contratto a giugno mentre il secondo, in prestito dal PSG, molto difficilmente verrà riscattato dalla ‘Vecchia Signora’. Mattioli chiude così il suo intervento tornando ad analizzare il destino del campione transalpino, ormai fermo da tanto tempo in infermeria: “Pogba, forse, con il suo secondo video voleva smorzare le polemiche, ma ha finito ugualmente per avere un comportamento non corretto. Mi sto convincendo che il francese, quest’anno, non indosserà mai la maglia bianconera. Per un motivo per un altro”.