Mourinho sgambetta la Juventus: così salta tutto

Idee suggestive sul fronte calciomercato sull’asse Roma-Juventus: salta l’affare già pianificato, ora nuovi obiettivi nel mirino dei bianconeri

Josè Mourinho ha riportato entusiasmo in casa Roma con il successo anche della Conference League, ma l’allenatore portoghese ha fatto già parlare di sè anche per diverse polemiche all’interno dello spogliatoio. Sul punto di dire addio, l’affare è saltato con uno scambio anti-Juventus davvero da urlo.

Rick Karsdorp è arrivato allo scontro con Josè Mourinho dopo la sfida contro il Sassuolo per i suoi comportamenti poco professionali. Il suo tempo alla Roma sembra ormai essere finito, ma finora non ci sono stati concrete proposte per la sua cessione. Nelle ultime ore si è diffusa anche l’idea di un possibile scambio con Josip Juranovic, ma sulle sue tracce ci sono Espanyol, Atletico Madrid e Torino, come svelato da Scottish Sun. Il croato classe 1995 del Celtic andrà via solo per soldi senza essere inserito in uno scambio: la Juventus potrebbe riprovarci per il laterale della Roma, che vive ormai separato in casa.

Juventus, Karsdorp pronto ad andare via da Roma

Lo stesso laterale olandese aveva deciso di non ritornare nella Capitale per scegliere subito la sua nuova destinazione. Al momento non ci sono ancora offerte che avrebbero stuzzicato la Roma per la sua cessione. La società giallorossa aspetterà nei prossimi giorni reali proposte per Karsdorp, sempre più lontano dalla Capitale.

Novità interessanti per Mourinho che vuole intende essere protagonista nella seconda parte di stagione dopo un inizio non troppo esaltante. L’allenatore portoghese vorrà riportare in alto la compagine giallorossa puntando sulla voglia di riscatto di Abraham e Zaniolo, poco efficaci in zona gol nei primi mesi dell’anno calcistico. I giallorossi non vedono l’ora di scendere in campo riportando il sereno anche nello spogliatoio dopo qualche polemica di troppo.