Dietrofront, sfumano 25 milioni: Allegri ha deciso

Il calciomercato della Juventus può vedere una svolta inattesa: Allegri si oppone, adesso resta a Torino e cambiano i piani della ‘Vecchia Signora’

Cremonese-Juventus è ormai sempre più vicina, Allegri sta preparando la gara del prossimo 4 gennaio sperando di recuperare il prima possibile alcuni big fermi ai box.

Tra questi vi è sicuramente Paul Pogba, il cui ritorno è previsto per metà gennaio. La mediana bianconera, almeno contro la squadra allenata da Alvini, vedrà con ogni probabilità i giovani Miretti e Fagioli trovare grande spazio per sopperire alle mancanze dei big. In attesa di registrare le prime risposte del nuovo anno dal campo, le attenzioni della società piemontese sono già tutte rivolte all’imminente sessione di calciomercato invernale che riaprirà ufficialmente i battenti tra tre giorni. Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Tuttosport’, Massimiliano Allegri avrebbe posto un importante veto sulla cessione di Weston McKennie. Nonostante le prestazioni convincenti nel Mondiale in Qatar, il talento texano è sempre rimasto in cima alla lista delle cessioni di casa Juventus. Il motivo è semplice: a differenza di Paredes e Pogba, che hanno deluso e che Allegri spera possano tornare a brillare in questa seconda parte di stagione, McKennie ha mercato con diverse società pronte ad investire su di lui già nel mese di gennaio. Ciò, però, non accadrà: perchè Allegri ha chiesto garanzie in caso di vendita dello statunitense. E la Juventus, non potendo fornirle al tecnico livornese, sarà quindi costretta a lasciare McKennie lì dov’è, in attesa di porre nero su bianco la decisione definitiva, da giugno, sul futuro dell’ex Schalke 04.

Juve-McKennie: Allegri stoppa l’addio

Il centrocampista americano si giocherà quindi in questa seconda parte di stagione il suo futuro, pronto a convincere non solo Allegri ma anche i piani alti del club torinese, a puntare ancora su di lui.

Inutile ignorare il fatto che molto dipenderà anche da Paredes (al momento il riscatto dal PSG è pura utopia), Pogba (le condizioni fisiche precarie gli hanno fatto perdere quasi cinque mesi) ma anche Rabiot, per il quale Allegri stravede ma che a giugno potrebbe salutare a zero, senza rinnovare il contratto in scadenza. Situazione dunque in divenire, con McKennie blindato dall’allenatore toscano, almeno per gennaio: l’eventuale cessione, con un tesoretto da circa 25 milioni di euro da incassara, è rimandata alla prossima estate.