Inter e Milan a caccia di bomber: intreccio e tesoretto rossonero

Un possibile intreccio di calciomercato tra Inter e Milan: la caccia al bomber potrebbe portare un tesoretto nelle casse rossonere

Alla ricerca di un bomber potrebbe essere il titolo del calciomercato di Inter e Milan. I nerazzurri infatti guardano al futuro continuando a tenere nel mirino Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Monchengladbach e vice campione del mondo con la Francia, a giugno andrà in scadenza di contratto con il club tedesco.

L’Inter è al lavoro per cercare di strappare un accordo con il giocatore francese già a gennaio, così da anticipare l’ampia concorrenza. L’addio di Thuram porterebbe inevitabilmente i tedeschi a cercare un sostituto e qui potrebbe arrivare la svolta per il Milan, che potrebbe vedere entrare un tesoretto nelle case.

Calciomercato Milan, Rebic il possibile sostituto di Thuram

Infatti il club tedesco potrebbe mettere nel mirino AnteRebic. L’attaccante croato continua a essere una seconda scelta per Pioli, giocando solo 6 partite da titolare su 14 presenze e segnando solo tre gol. La sua cessione potrebbe permettere al Milan di incassare il tesoretto necessario per trovare un altro attaccante da affiancare a Giroud. Un intreccio che porterebbe l’Inter ad avere il suo attaccante e il Milan ad avere la disponibilità economica per cercarlo.