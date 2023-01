Kessie torna in Serie A ✍️, ecco data e formula 👀

Kessie potrebbe presto tornare in Serie A da Barcellona: tutti i dettagli sul possibile affare con il club blaugrana

“Questa è una nuova sfida per me, sono appena arrivato. Mi devo adattare al paese, alla lingua e al tipo di gioco, è tutto diverso rispetto a dove ero prima”.

“Io cerco di lavorare e dare il meglio di me in ogni allenamento per avere un minutaggio maggiore e rendere soddisfatto il mio allenatore. La squadra c’era rimasta male, ma abbiamo tirato fuori il carattere e ora siamo tornati sulla giusta via. Xavi e il suo staff sono riusciti a farci tornare la fiducia, sanno preparare molto bene le partite”. Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura a Barcellona di Franck Kessie. L’ivoriano ex Milan è chiuso dai gioielli canterani, Pedri e Gavi, e dai vari Busquets e de Jong. Per il centrocampista si parla già di un possibile ritorno in Serie A.

Calciomercato Juve, assalto a Kessie: ecco il piano

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza del suo possibile ritorno a Milano, sponda Inter. Sarebbe già fissato un appuntamento per la Primavera con il club nerazzurro. Ma non solo.

Gli occhi sono puntati anche sulla Juventus, che ha cercato Kessie in estate prima della sua scelta di trasferirsi al Barcellona. La società bianconera potrebbe tornare alla carica nel prossimo calciomercato estivo, sfruttando gli ottimi rapporti con il club blaugrana e un asse ormai consolidato tra mercato e Superlega. Possibile trasferimento in prestito con opzione di riscatto futuro. Marotta è già avvisato.