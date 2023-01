De Paul torna ma niente Juve: lo scambio è ‘folle’

Rodrigo de Paul può fare ritorno in Serie A al termine dell’attuale stagione: spunta lo scambio con la big, niente Juventus



Il Mondiale si è concluso con l’Argentina che ha alzato al cielo la Coppa del Mondo e, adesso, le attenzioni di dirigenze e addetti ai lavori sono tutte rivolte al calciomercato.

Non a gennaio bensì a giugno un nome che può tornare con forza tra i profili caldi è quello di Rodrigo de Paul. Protagonista con Messi e compagni nella trionfale cavalcata al successo in Qatar, il centrocampista potrebbe finire per cambiare aria al termine dell’attuale stagione. Arrivato a Madrid un anno e mezzo fa dall’Udinese per circa 35 milioni di euro, il talento sudamericano non è riuscito ad esprimersi con continuità finendo spesso tra le seconde scelte di Simeone. Nonostante le resistenze degli ultimi mesi, però, il ‘Cholo’ sembrerebbe essersi convinto a lasciar partire in cambio di una proposta congrua il 28enne di Sarandi. E chi sta già iniziando a prendere informazioni a riguardo è il Milan che, accumulato un ritardo importante dal Napoli in campionato, progetta le mosse per la stagione 2023/24. Paolo Maldini stima l’argentino e lo ritiene una pedina che farebbe al caso di Pioli, per rinforzare il centrocampo. La risposta dell’Atletico Madrid, però, può lasciare qualche dubbio.

Milan su de Paul: l’Atletico chiede il big

Sì, perchè le condizioni che i ‘Colchoneros’ metterebbero sul piatto per acconsentire alla cessione dell’ex Udinese non saranno facili da condividere per il club di via Aldo Rossi.

Valutato non meno di 40 milioni di euro, l’Atletico si siederebbe a trattare con i rossoneri se sul tavolo dell’operazione venisse accolto anche il nome di Ismael Bennacer. Diventato in breve tempo una pedina insostituibile per Pioli, il regista algerino ha diversi estimatori in Europa: tra questi proprio l’Atletico Madrid che proverebbe ad inserirlo nella trattativa per la cessione di de Paul al ‘Diavolo’. Sono 18 le presenze di de Paul con gli spagnoli in questa stagione, con 2 reti e 2 assist vincenti all’attivo. Numeri simili a quelli di Bennacer che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe finire per partire alle giuste condizioni la prossima estate.