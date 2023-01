Rinnovo più lontano e via libera: la Juve esulta subito

Il rinnovo di un importante calciatore appare più lontano e la sua permanenza è fortemente in discussione: c’è il via libera per la Juventus

Come ritroveremo la Juventus dopo il lungo stop per il Mondiale in Qatar? Sicuramente le numerose assenze non aiuteranno la squadra bianconera a ricarburare fin da subito. Sono ben sette, infatti, i calciatori che non prenderanno parte alla sfida esterna contro la Cremonese di Alvini. Nello specifico: Paul Pogba, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio.

Assenze alquanto rilevanti, che complicano non poco il lavoro finora altalenante targato Massimiliano Allegri. Recuperato, invece, Wojciech Szczesny, il quale ha smaltito il problema al collo procuratosi nell’amichevole con lo Standard Liegi e sarà regolarmente a disposizione del tecnico livornese. Necessario credere di poter rientrare nella corsa Scudetto nelle settimane a venire, nonostante la lunghezza dal Napoli capolista sia di dieci punti. Tutto, però, può ancora succedere, a maggior ragione se i partenopei calassero il proprio rendimento (scenario da non escludere affatto).

Parallelamente alle questioni di campo, poi, in casa Juve si pensa sempre ovviamente al tema calciomercato, con la sessione invernale cominciata ufficialmente ieri. E uno degli argomenti caldi è quello relativo al regista, dato che Paredes ha ampiamente deluso le aspettative dal suo approdo a Torino. Come noto, nella lista dei desideri di Federico Cherubini è presente il nome di Jorginho. Il contratto col Chelsea dell’italobrasiliano è in scadenza giugno 2023 e la permanenza appare ora più lontana.

Calciomercato Juventus, Enzo Fernandez è il via libera per Jorginho

Il motivo? Si chiama Enzo Fernandez, fresco Campione del Mondo con l’Argentina di Scaloni. I ‘Blues’ sarebbero molto vicino a definire l’acquisto del centrocampista in forza al Benfica, per una cifra monstre di 127 milioni di euro. Questo trasferimento potrebbe rappresentare il via libera definitivo per la Juventus proprio in ottica Jorginho.

L’ex Napoli rappresenta l’opzione ideale al fine di ridare logica, ordine e fluidità al reparto centrale bianconero, in difficoltà da troppo tempo. Anche se comunque bisogna fare attenzione alla concorrenza, vedi Barcellona.