“Maignan? Serve un altro profilo”: l’annuncio in diretta sconvolge tutti

Nella diretta odierna sul canale Tv Play sono state esternate numerose rivelazioni e alcuni retroscena molto interessanti. Dal Napoli al Milan, ecco le parole dell’ospite

Partendo da Ronaldo fino ad arrivare ad Ochoa, quest’oggi c’è stato spazio per numerosi argomenti, con uno sguardo particolare al campionato che sta per ricominciare e agli acquisti finora fatti dalle squadre di Serie A.

Maignan, portiere del Milan alle prese con un eterno infortunio, è stato chiamato in causa dai conduttori. L’annuncio non piacerà ai tifosi del Milan.

Marchetti: “Ora inevitabilmente i tempi sono lunghi”

Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale Twtitch Tv Play. L’ex Genoa, ora svincolato, è stato “interrogato” principalmente sul ruolo a lui più familiare, ovvero quello dell’estremo difensore: “Io ho iniziato a 7 anni e c’era Taglialatela a Napoli.

Poi è esploso Buffon ed è stato lui il riferimento insieme a stranieri come Schmeichel, questi sono stati i portieri riferimento”. Nomi importanti quindi nel background di Federico Marchetti, protagonista della finale di Coppa Italia vinta il 26 maggio 2013 nel derby contro la Roma, quando indossava i colori della Lazio che domani sarà impegnata a Lecce: “Sicuramente, ho letto le ultime parole di Sarri sull’approccio psicologico che dovrà avere la Lazio con il Lecce, squadra che ha dato fastidio a parecchie grandi. Ricominciare dopo una sosta che non c’è mai stata contro una squadra come il Lecce non è semplice, ricordo un 4-0 subito a Siena dopo una sosta. Senza un big match può essere difficile riconnettersi subito e tornare al top”.

L’ex portiere biancoceleste ha voluto riservare una parentesi anche a Maignan, portiere che sta vivendo numerose vicissitudini dal punto di vista fisico con il Milan: so che ha avuto una lesione al polpaccio – ha affermato Marchetti – ho sentito persone vicine all’ambiente Milan e ha avuto una ricaduta. Sembra che stai bene, torni a spingere e ti fai di nuovo male. Ora inevitabilmente i tempi sono lunghi. Maignan si è distinto per leadership, Tatarusanu è un portiere diverso, credo il Milan abbia bisogno di un altro profilo se Maignan starà fuori a lungo.