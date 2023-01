Dalla Juve al Milan: super intreccio con Depay

Le italiane seguono da vicino l’operazione di mercato del Barcellona in procinto di lasciar andare il centravanti belga, al suo posto un obiettivo affiancato anche alla Roma

Juventus, Milan e Roma attendono con ansia il risvolto della situazione. L’operazione in cui è invischiato il Barcellona rappresenta infatti un potenziale canale da cui le tre italiane potrebbero attingere a seguito della partenza di Memphis Depay, centravanti belga da tempo in uscita dal club spagnolo.

Inizialmente indicato come uno dei possibili colpi del passato per l’attacco bianconero, ancor prima che potesse concretizzarsi il trasferimento di Milik e quello antecedente di Vlahovic, oggi il calciatore – spodestato dalla presenza di Lewandowski – vorrebbe ripartire altrove, con la Serie A sempre sullo sfondo. Al suo posto il Barcellona potrebbe dunque pensare a Wilfried Zaha, esterno d’attacco di proprietà del Crystal Palace.

Calciomercato, Zaha per Depay e le italiane scalpitano

Anche Zaha, come noto, ha fatto gola per diverso tempo alle società italiane di punta del nostro campionato.

La Roma su tutte che, fino ad un paio di mesi fa, era seriamente interessata a strappare il cartellino del calciatore a parametro zero per la prossima estate. Il suo eventuale passaggio al Barcellona gioverebbe a Xavi, ma così facendo anche Depay lascerebbe spazio alle italiane di operare nel tentativo di portarlo in Italia una volta per tutte.