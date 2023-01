Massara alla Juventus, subito il colpo dal Milan

In estate ci sarà la vera rivoluzione in casa Juventus: il nuovo nome per il ruolo di ds bianconero è quello di Massara del Milan, nuovo colpo

Un cambiamento radicale dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Ora Massimiliano Allegri e Federico Cherubini saranno i responsabili del mercato della Juventus, ma in estate tutto potrebbe cambiare in maniera radicale.

Novità interessanti in casa bianconera. La Juventus continua a lavorare per allestire una rosa competitiva, ma al momento dovrà risolvere prima i problemi extra calcistici. Il club bianconero cercherà così di arrivare fino in fondo per poi cambiare completamente pelle. Nel mirino della società torinese ci sarebbe anche Frederic Massara, protagonista al Milan insieme a Paolo Maldini. In caso di permanenza dell’allenatore livornese, potrebbe così arrivare il suo amico da tanti anni visto che hanno trionfato vincendo il campionato di Serie B con la maglia del Pescara. Un’idea suggestiva riportata dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, ma sarà difficile strapparlo alla società rossonera dopo diversi anni da protagonista essendo il braccio destro di Maldini.

Juventus, il colpo arriva da Milano

In caso di arrivo di Massara a Torino, la Juventus potrebbe così preparare l’assalto decisivo al centrale rossonero, Pierre Kalulu, un investimento che ha fruttato in queste stagioni. Il giovane difensore francese, all’occorrenza schierato anche come terzino, è pronto a giocare con continuità anche in maglia bianconera visto che l’obiettivo sarebbe quello di ringiovanire il reparto difensivo a disposizione di Allegri.

Sulle tracce di Kalulu ci sono i maggiori club europei, ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions la società rossonera potrebbe aprire anche alla cessione. La Juventus è sempre molto interessata, ma i vari discorsi saranno rinviati alla prossima estate. Da Massara ai nuovi colpi bianconeri, sarà una vera e propria rivoluzione in vista del futuro.