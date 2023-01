Di Maria-Juve, è tutto finito: “Rescissione al più presto”

La Juventus è pronta a scendere in campo contro la Cremonese oggi pomeriggio ancora senza Di Maria: i tifosi bianconeri si scatenano

Una lunga sosta per ricaricare le batterie e sperare di continuare la risalita in vetta la classifica. La Juventus è pronta a sfidare nel pomeriggio ma, nel frattempo, deve fare anche i conti con una situazione molto delicata.

Si tratta, chiaramente, di quella legata ad Angel Di Maria che dopo essere sceso solo in rarissime occasioni in campo con la maglia della Juventus a causa degli infortuni, ha riconfermato il trend negativo dando nuovamente forfait in vista del match ai grigiorossi. Di Maria è dunque fermo ai box, dopo un Mondiale da assoluto protagonista nel quale, insieme a Messi, ha trascinato l’Argentina alla vittoria della coppa. E la rabbia della tifoseria juventina non si è fatta attendere, sui social, con il nome del ‘Fideo’ che è diventato subito un trend cliccatissimo, contornato da critiche e attacchi durissimi al talento argentino. “Diciamoci la verità: Di Maria non gioca perchè non è in grado dopo 15gg di feste varie. Oltretutto, la Juventus non rientra nei suoi piani sportivi ma solo in quelli economici. A questo punto…”, scrive un tifoso rassegnato alla deludente avventura dell’ex Real in quel di Torino. “La Juve per Di Maria è stato un premio alla carriera”, prosegue un altro, “8 milioni per allenarsi per il Mondiale e un parcheggio dorato in infermeria. Altro che plusvalenze. Masterclass”.

Di Maria asfaltato: “Finto infortunato”

La critica all’argentino non finisce ma la dose viene rincarata, con Twitter impazzito e ricolmo dell’hashtag legato a Di Maria: “Finto infortunato per ricattare la società durante il rinnovo del contratto“, l’accusa di un sostenitore che non usa giri di parole.

“Il mio sogno”, rivela un altro, “è di vedere rescindere al più presto il contratto di Di Maria“. L’umore dei tifosi, insomma, è tutt’altro che sereno nei confronti di Di Maria che ha effettivamente deluso le aspettative per l’apporto alla squadra e la mancata costanza per i continui infortuni accumulati dal quasi 35enne di Rosario. Un tifoso ironizza con “Di Maria is the new Ramsey“, ricordando la pessima avventura vissuta dall’ormai ex centrocampista, ora di proprietà del Nizza. Ecco tutti i tweet:

Diciamoci la verità: #DiMaria non gioca perché non è in grado dopo 15gg di feste varie. Oltretutto la #Juventus non rientra nei suoi piani sportivi ma solo in quelli economici. A questo punto…

— Enrico A. Trotto (@EnricoA67) January 4, 2023

La #Juve per #DiMaria è stato un premio alla carriera. 8 milioni di euro per allenarsi per il mondiale e un parcheggio dorato in infermeria. Altro che #plusvalenze. Masterclass. — Afrikanobianko, (@Angelit92832011) January 4, 2023

#DiMaria finto infortunato per riscattare la società durante il rinnovo del contratto. — Luigi il pugilista (@IlPugilista) January 4, 2023

Il mio sogno è vedere rescindere al più presto il contratto di #DiMaria — tal marco (@tal_Marco) January 4, 2023