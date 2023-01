Ci risiamo, Dazn nella bufera totale: “È uno scempio”

Durante l’attesissimo big match tra Inter e Napoli all’interno delle mura di San Siro si è scatenato il caos per altri disservizi di Dazn

Riparte la Serie A e ripartono le polemiche. C’era parecchia attesa per il big match della sedicesima giornata del campionato di Serie A, quello che ha messo Inter e Napoli l’una contro l’altra faccia a faccia.

Uno scontro fondamentale per gli uomini di Simone Inzaghi, che sono chiamati a recuperare il terreno perso nella prima parte di stagione. I nerazzurri si erano resi protagonisti in negativo di ben cinque sconfitte negli scontri diretti e l’unico successo in tal senso era arrivato con l’Atalanta. I tifosi nerazzurri aspettavano con ansia questa sfida, ma in parecchi hanno riscontrato dei problemi con Dazn non riuscendo a vedere tratti di gara.

Inter-Napoli non si vede: tifosi inferociti con Dazn

Altri disservizi da parte della nota piattaforma streaming, che inevitabilmente è finita (per l’ennesima volta) nel mirino delle critiche da parte dei tifosi sui social.

Tantissimi gli attacchi e le lamentele nei confronti di Dazn, con diversi spettatori che utilizzano espressioni forti come “fallimento” o “scempio”. Di seguito vi proponiamo alcuni dei numerosi esempi su Twitter.

La pirateria uccide il calcio, ma te lo fa vedere #DAZN — Albertino (@Agato_Agato) January 4, 2023

Praticamente il primo tempo non l’ho visto….dovete fallire il prima possibile #DAZN — Viktor (@Vik_Sc) January 4, 2023

Fate ridere @DAZN_IT #dazn e fate ridere senza volerlo! — Marco Tregua (@Markungen) January 4, 2023

Comunque trovo ancora più vergognosi @Codacons e @SerieA, MUTI di fronte allo scempio servizio offerto da @DAZN_IT Nessuna tutela dei consumatori! In USA sarebbero già partite 27 class action… — Luca Ansevini (@Anse1987) January 4, 2023

Sono a ben 5 interruzioni del video per problemi vostri @DAZN_IT nel solo primo tempo. Siete imbarazzanti. — Filippo Rivani (@Filoribs) January 4, 2023

Per aumentare i prezzi 0.001 secondi. Comunicazioni ed eventuali rimborsi per i disservizi durante #InterNapoli: nulla.#DAZN#Daznout La pirateria uccide il calcio.

La pirateria. — Marco Di Maro (@MarcoDiMaro) January 4, 2023

Con la pirateria uccidi il calcio ma riesci a guardare le partite.#InterNapoli #Dazn — Il Serpe loco™ (@sempreciro) January 4, 2023

Mamma mia #Dazn è un supplizio. Tipo una piaga d’Egitto. — Vivere Romanista 🐺 (@VivereRomanista) January 4, 2023