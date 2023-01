Post Di Maria, scambio super: ‘decide’ McKennie

La Juventus è pronta a salutare Di Maria e guarda già al possibile sostituto: si ripensa al grande colpo dall’Inghilterra

Archiviata la partita contro la Cremonese, per la Juventus è tempo di pensare a quello che sarà il calciomercato invernale. Diverse le idee, soprattutto per la prossima estate. Molto, infatti, rischia di mutare agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, non è un mistero, è rimasto poco contento da alcune scelte di mercato e adesso potrebbe guidare una vera e propria rivoluzione. Bonucci e Rugani rischiano l’addio, essendo ad un anno dalla scadenza, mentre nonostante la voglia di tenerselo stretto dovrebbe dire addio a zero Adrien Rabiot. Il francese è un pupillo di Allegri ma è allettato da una nuova avventura. Un altro nome sul piede di partenza, il cui addio porterebbe un bel gruzzoletto da reinvestire, è quello di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense può rappresentare l’arma in più in vista di giugno: una pedina decisamente appetibile per diverse società sparse in Europa. Ed è in Inghilterra che lo statunitense piace molto: in tal senso, la Juventus ne approfitterebbe per accelerare per il post Di Maria. Le critiche all’operazione che ha portato il ‘Fideo’ a Torino non sono mancate, l’argentino si è rifatto male al rientro dal Mondiale e adesso i bianconeri stanno pianificando l’assalto ad un altro esterno visto che Di Maria difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza tra sei mesi.

Juve-Arsenal, prove di scambio: McKennie per la stella

Ed il nome giusto può essere quello di Nicola Pepè, talento di proprietà dell’Arsenal e attualmente in prestito al Nizza dove ha conquistato 20 presenze con 6 gol e 1 assist vincente.

L’ivoriano, classe 1995, è un profilo che non rientra più nelle priorità di Arteta ed è per questo che dopo essere stato accostati ai colori bianconeri in passato, potrebbe tornare di moda per raccogliere l’eredità di Di Maria. Valutazione, ad un anno dalla scadenza con i ‘Gunners’ (2024) di circa 20 milioni di euro. Una possibilità che può quindi tramutarsi in qualcosa di concreto al termine dell’attuale stagione, con la Juventus che tenterebbe lo scambio alla pari con McKennie. Pepè rientra nelle mire della ‘Vecchia Signora’, dunque: tutto dipenderà dall’Arsenal e dal centrocampista texano, pronto a salutare la Juventus tra pochi mesi.