HIGHLIGHTS | È festa Inter a San Siro: pari tra Udinese ed Empoli

L’Inter si prende i tre punti a San Siro e per il Napoli arriva la prima sconfitta in campionato: decide Dzeko, Udinese-Empoli finisce 1 a 1

È l’Inter targata Simone Inzaghi la prima squadra della Serie A che riesce a conquistare bottino pieno contro il Napoli. La truppa guidata da mister Luciano Spalletti, assoluta protagonista nella prima parte di stagione, si è dovuta arrendere di fronte al gol di Edin Dzeko.

Il bosniaco si confermo un elemento fondamentale per i nerazzurri e anche stavolta è risultato decisivo. Siamo al 56esimo della ripresa: pennellata dalla sinistra di Dimarco e incornata vincente del centravanti ex Roma. I partenopei poi provano più volte a riacciuffare i rivali milanesi, ma senza successo. Insomma, la ‘Beneamata’ c’è eccome per lo Scudetto, con la lotta che ora si fa molto più avvincente.

Serie A, Inter-Napoli 1-0 e Udinese-Empoli 1-1: marcatori e classifica

Molte meno emozioni, chiaramente, nel match che ha visto scontrarsi faccia a faccia Udinese ed Empoli, alla Dacia Arena. I toscani passano subito in vantaggio dopo appena tre minuti dal fischio d’inizio, grazie a Tommaso Baldanzi. Al 70esimo, però, Roberto Pereyra riesce a ristabilire la parità: alla fine il verdetto è un punto a testa. A breve gli highlights di Inter-Napoli e Udinese-Empoli.

Inter-Napoli 1-0: 56′ Dzeko (I)

Udinese-Empoli 1-1: 3′ Baldanzi (E), 70′ Pereyra (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 41, Milan 36, Juventus 34, Inter 30, Lazio 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 24, Torino 22, Fiorentina 20, Bologna 19, Lecce 18, Empoli 17, Salernitana 17, Monza 17, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Hellas Verona 6.