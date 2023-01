Delusione in Premier League: si offre a Inter e Milan

Il futuro tra i pali di Inter e Milan potrebbe cambiare e dalla Premier League un portiere deluso si offre ai due club inglesi

Inter e Milan iniziano nel migliore dei modi il loro 2023, vincendo rispettivamente contro Napoli e Salernitana e riaprendo la corsa scudetto, in cui saranno rivali. Le due squadre però continuano a dover risolvere diversi problemi, soprattutto per quanto riguarda il futuro tra i pali.

L’Inter ha trovato in Onana un nuovo titolare, ma i nerazzurri in caso di addio di Handanovic dovranno trovare un erede. Mentre il Milan continua a fare i conti con il lungo infortunio di Maignan e cerca un portiere che possa dare maggiori sicurezze ai rossoneri. Dalla Premier League una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe offrirsi ai due club milanesi.

Strakosha deluso al Brentford: si offre a Inter e Milan

Il futuro di Thomas Strakosha potrebbe nuovamente subire una svolta. In estate il portiere albanese ha lasciato la Lazio per volare in Premier League, al Brentford, ma qui non riesce a trovare spazio. Infatti fino ad ora non ha mai esordito nel campionato inglese, giocando solo una partita in Carabao Cup.

Così, vista la delusione, il portiere vorrebbe trovare una nuova soluzione per dare una svolta alla sua carriera. In particolare Strakosha potrebbe offrirsi a Inter e Milan, vista la loro situazione tra i pali. Entrambi i club italiani però sembrerebbero non essere così convinti al momento.