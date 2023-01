Rabiot calamita in Premier: 18 milioni o scambio secco con la Juve

Il centrocampista francese reduce dal super Mondiale e dalla buona prestazione in campionato piace da matti in Inghilterra, ecco la duplice proposta per accontentare le richieste di Allegri

Adrien Rabiot è stato più volte sul punto della partenza ma altrettante volte il tecnico Massimiliano Allegri ha proibito alla dirigenza della Juventus di dare peso alle voci di mercato e di cedere alle avences delle dirette interessate. Una visione azzeccata, almeno per quanto ha dimostrato finora il centrocampista francese in tutte le competizioni cui ha preso parte.

Dapprima protagonista con la Francia nel corso dell’avventura qatariota del Campionato del Mondo, Rabiot ha fatto rientro a Torino con la voglia di chi vuol continuare ad essere incisivo per attirare su di se quanti più riflettori possibili. Tanto da mettere a referto un’altra incredibile prestazione nell’ultima partita giocata contro la Cremonese. Ora le attenzioni provengono tutte dalla Premier League, in particolare dal Manchester United. Il club delle midlands ha tutto l’interesse di chiudere per un centrocampista di sostanza sin dalle prime battute di questa sessione invernale di mercato, senza aspettare necessariamente quella estiva.

Calciomercato, da Rabiot a Dalot il passo è breve ma poco scontato

Il piano di ten Hag per raggiungere Rabiot consisterebbe nel farsi carico di una spesa da 18 milioni di euro, così da convincere la Juventus a cedere il calciatore sin da subito. Eppure potrebbe volerci qualche sforzo in più.

L’alternativa è rappresentata dallo scambio secco per il cartellino di Diogo Dalot, esterno destro portoghese di dubbia utilità per il tecnico olandese ma manna dal cielo per i bianconeri in vista della partenza di Juan Cuadrado il prossimo giugno. Resta da capire fino a che punto la Juventus potrebbe spingersi, sapendo di dover scarificare uno dei suoi elementi maggiormente in forma per un interessante profilo che tornerebbe utile soltanto in futuro.