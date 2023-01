Mondo del calcio ancora in lutto: si è spento Gianluca Vialli

Il mondo del calcio colpito ancora da un grande lutto. Si è spento all’età di 58 anni Gianluca Vialli, che combatteva da tempo contro una brutta malattia.

L’ex attaccante aveva annunciato la malattia nel 2017, e l’ha combattuta fino all’ultimo momento. Vialli è deceduto in una clinica di Londra, dove era ricoverato dallo scorso dicembre. A poche settimana dalla perdita di Sinisa Mihajlovic, il mondo dello sport si trova a dover affrontare un’altra grande perdita.

Lutto scuote il mondo del calcio: ci lascia Gianluca Vialli

Le ultime parole dell’ex capo delegazione della nazionale, risalgono allo scorso 14 dicembre, quando decise di interrompere il proprio incarico. In quella circostanza Vialli dichiarò che “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”. Tutta la redazione si stringe intorno al dolore della famiglia, e porge le più sentite condoglianze.