HIGHLIGHTS | Partita pazza a San Siro, Mou evita il ko in extremis

Pareggio in extremis a San Siro, dove la Roma evita il ko a tempo quasi scaduto

Mastica amaro il Milan che subisce due gol nel finale: la Roma riesce a pareggiare con i gol di Ibanez e Abraham

La partita viaggia subito su ritmi alti, con occasioni da ambo i lati con Giroud e Zaniolo. La prima mezz’ora vola via con un sostanziale equilibrio, fino al gol che sblocca il risultato. Gol che porta la firma di Pierre Kalulu il quale, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prende il tempo ad Ibanez e colpisce di testa, andando in gol con la complicità di Rui Patricio.

Nella ripresa il Milan va a caccia del raddoppio e ci prova con Theo Hernandez e Giroud, trovando però le risposte di Rui Patricio. Raddoppio che arriva al 77’ con Pobega che piazza la sfera in rete per il gol della tranquillità. Una tranquillità strappata via all’87’, quando Ibanez colpisce bene di testa sugli sviluppi di un corner, riaprendo il match per un finale intenso che porta al pari della Roma che port ala firma di Abraham, bravo a sfruttare il tap-in vincente.

Milan-Roma: highligts, tabellino e classifica

MILAN-ROMA 2-2

30’ Kalulu, 77’ Pobega, 87′ Ibanez, 94′ Abraham

La classifica: Napoli 44, Milan 37, Juventus 37, Inter 34, Lazio 31, Roma 31, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 19, Lecce 19, Empoli 19, Salernitana 18, Monza 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.

A breve gli highlights della partita