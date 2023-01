“Mediocre”: Sacchi non ‘scagiona’ Inzaghi, parte l’attacco

Il tecnico nerazzurro è in balia delle critiche da parte dei tifosi nerazzurri relative alla sua gestione della partita pareggiata ieri contro il Monza e caratterizzata da un errore arbitrale

Il fatto che la partita di ieri tra Monza e Inter sia stata caratterizzata dal pesante errore dell’arbitro Sacchi è un dato oggettivo universalmente riconosciuto, motivo per cui è molto probabile che scatterà il fermo da parte della CAN A dell’AIA per un periodo di tempo indefinito. Questa circostanza, tuttavia, non scagionerebbe il tecnico Simone Inzaghi dalle colpe di una gestione poco attenta sia sotto il profilo dei cambi che sotto quello difensivo.

Quest’ultimo avrebbe fatto leva sull’errore arbitrale per compensare un deficit interno alle mura nerazzurre, facilmente penetrate anche in questa occasione da due reti che hanno indotto l’Inter a strappare il primo pareggio della stagione regolare dopo la buona prova offerta contro la capolista Napoli. Il gioco promosso nel corso del secondo tempo della partita, poi, lascia qualche dubbio sulla caratteristica recidiva da cui il tecnico piacentino sembra non riuscire a schiodarsi. Così è subito partita la bufera sui social.

Comunque Simone Inzaghi allenatore della Francia sarebbe la migliore combo della storia del calcio… — Mario Aiello 🏆💛🧡❤️ ☮️ (@mar_aie) January 8, 2023

Purtroppo per chi ha imparato a conoscere l’Inter della gestione Inzaghi nulla di nuovo. — Gabriele 19 🟢⚪🔴 (@lukalauti) January 8, 2023

ci fosse mai una gara di vittimismo, in finale ci andrebbero Inzaghi e Mazzarri, facili facili. — brunello (@jeanloupverdier) January 8, 2023

Inzaghi non è un allenatore da squadra che vuole vincere. È un profilo adatto a società e presidenti stile Lotito/DeLa. Piange sempre e non sa gestire le situazioni di stress, dovrebbe invece guardare in casa sua e all sua fase difensiva da squadra che lotta per non retrocedere. — BudPrisco 🖤💙 (@budtrinity84) January 8, 2023

L’errore di Inzaghi è che non riesce a dare alla squadra una mentalità vincente, e poi lui stesso è un’allenatore mediocre. Quando era alla Lazio è riuscito a non vincere un campionato pure avendo il miglior centrocampo d’Italia e un centravanti che vinceva la scarpa d’oro. — Michele (@IMMichele19) January 8, 2023

Diciamo che Inzaghi può fare evitare di prendere 2 gol a partita. A questo punto comincio a pensare che sia colpa sua. — Keith E. Moorth (@KeithEMoorth) January 8, 2023

L’errore arbitrale ieri sera c’è ed è molto grave Ma se giochi un secondo tempo del genere

se commetti errori che puntualmente nell’arco di una stagione vengono fuori Se non ieri prima o poi perderai punti in qualche altra occasione#MonzaInter #Inzaghi — Andrea De Boni (@Deboni83) January 8, 2023

“Stagione fallimentare”: il tifo caccia via Inzaghi

Sebbene nelle ultime uscite della stagione l’Inter abbia ricominciato a macinare punti verso la lotta scudetto, questi non basterebbero a cancellare dalla mente le tante negatività che andrebbero migliorate. Non soltanto in chiave campionato ma soprattutto Champions League, considerando che uno degli obiettivi nerazzurri resta quello di consolidare la propria posizione di astro crescente sul panorama calcistico europeo.

Nello specifico, resta forte la pressione del tifo nerazzurro sulla gestione Inzaghi e in molti chiedono la sua sostituzione al termine della stagione. Un’evenienza che potrebbe occorrere in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sopracitati.