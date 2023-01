Cash più l’ex Juve⚪⚫: così si prendono Leao

Il calciomercato del Milan passerà dal futuro di Rafael Leao: in arrivo una proposta difficile da rinunciare

Il pari con la Roma lascia un enorme amaro in bocca al Milan che, dopo il 2-2 contro i giallorossi, dovrà adesso preparare la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino.

Sarà un mese duro per i rossoneri che dovranno affrontare un doppio derby con l’Inter, nel mezzo Lecce, Lazio e Sassuolo. Ma ciò che monopolizzerà l’attenzione della dirigenza di via Aldo Rossi sarà certamente il calciomercato invernale. Una sessione che, ancora una volta, vede in cima alla cronaca il nome di Rafael Leao. Nonostante i contatti con l’entourage del calciatore proseguano, il rinnovo appare complicato. Settimane decisive ma, intanto, c’è già chi si lecca i baffi per un’eventuale proposta per portare Leao via dalla Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Goal.pl‘, il futuro di Rafael Leao potrebbe essere ben presto lontano dal Milan. L’attaccante portoghese, come detto, non ha ancora prolungato il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e la fila di club pronti a provare a strapparlo alla società di via Aldo Rossi sembra aumentare con il passare delle settimane. I rossoneri, se il rinnovo non dovesse arrivare, potrebbero effettivamente valutare l’addio. E, oltre al Chelsea, secondo quanto riferito chi potrebbe effettivamente tentare Maldini e Massara è il Bayern Monaco. Sì, perchè la società tedesca è pronta a farsi avanti per il gioiello lusitano, imbastendo uno scambio per la prossima estate.

Leao al Bayern Monaco: ecco come si può

L’idea del club bavarese sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Kingsley Coman, esterno che per i continui infortuni ha ormai perso molta della fiducia del Bayern Monaco in vista del futuro.

Ecco perchè il classe 1996, ex Juventus, può finire per essere la carta vincente per portare Leao in Bundesliga. Ma per fare ciò, sembra scontato anche l’inserimento di una parte cash, per raggiungere le richieste del Milan vicina ai 100 milioni di euro. Senza, infatti, pare decisamente improbabile che la dirigenza campione d’Italia possa acconsentire alla partenza del portoghese: lo scambio, se dovesse concretizzarsi, sarà solo alle condizioni dei rossoneri. Al netto dei diversi acciacchi fisici, Coman ha collezionato 17 presenze in stagione con la maglia del Bayern Monaco, tra campionato e coppe, con 1 gol e 5 assist vincenti all’attivo.