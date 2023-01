Allegri e Juve, è di nuovo bufera: “Mi fa schifo”

La Juventus ha collezionato un’altra vittoria decisiva: un 2023 iniziato alla grande per i bianconeri. Ora la super sfida con il Napoli, arriva la critica per il gioco del livornese

Antonio Cassano ha voluto esprimere ancora una volta il suo dissenso sul gioco della Juventus durante la trasmissione su Twitch della Bobo Tv insieme ad Adani e Ventola. Ancora una volta l’allenatore Massimiliano Allegri è stato criticato per il suo modo di fare con atteggiamenti poco consoni a detta dell’ex talento di Bari vecchia.

Così già sul suo profilo Instagram l’ex calciatore di Bari e Real Madrid ha rivelato: “La Juventus ha giocato malissimo anche con l’Udinese. Dicono della difesa d’acciaio, ma è inguardabile. Ha fatto qualcosa puntando sulle individualità, non con il gioco, tra l’altro con una giocata di Paredes che Allegri non vede mai. La partita doveva finire zero a zero”. Così durante la trasmissione del lunedì sera su Twitch della Bobo Tv ha ribadito il suo concetto: “Mi fa schifo Allegri. A me la gente bugiarda non piace…ci scontriamo se non abbiamo lo stesso pensiero. Se mi prendi in giro, io ti dico ‘mi fai schifo’ perché dici bugie. La Juventus è tornata a fare cosa? A fare schifo? Può vincere anche il campionato, ma non mi interessa”.

Juventus, Cassano ancora critico sul gioco di Allegri

Ancora una volta l’allenatore livornese è stato messo nel mirino da Antonio Cassano, che ha vinto con lui uno Scudetto con la maglia del Milan. Il suo modo di pensare è cambiato radicalmente una volta che ha appeso gli scarpini al chiodo criticando sempre il non gioco di Allegri.

Infine, lo stesso Cassano ha ribadito la sua avversità nei confronti del livornese: “Per gli incompetenti può avere la squadra in mano, ma la gente capisce”. Ora venerdì 13 gennaio ci sarà la super sfida contro il Napoli per risucchiare altri punti importanti in ottica Scudetto: il match si preannuncia super interessante con possibili colpi di scena suggestivi.