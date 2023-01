Troppa panchina: occasione Juve per battere l’Inter

La Juventus sta macinando punti e ambizioni anche in questo inizio di 2023. Intanto al di fuori del terreno di gioco, oltre alle vicende societarie, tiene banco anche il calciomercato. Torna in auge un’idea a sinistra

Otto vittorie consecutive e tutte senza incassare gol per la Juventus, che ha battuto anche l’Udinese in casa all’ultimo respiro con una zampata vincente da parte di Danilo su assist di Chiesa. Tre punti pesantissimi in ottica rincorsa per i bianconeri di Allegri che al momento sono anche secondi al pari del Milan ed alle spalle del Napoli.

Sette punti di distanza dalla vetta ed uno scontro diretto con gli azzurri in programma venerdì sera che profuma già di spartiacque. Il momento complessivamente per la truppa di Allegri è ottimo, almeno dal punto di vista di solidità difensiva e risultati. Meno da quello del gioco che resta migliorabile. Intanto, al netto delle vicende societarie, è stata riaperta anche la sessione di calciomercato, e non vanno esclusi colpi di scena al netto degli ostacoli che non mancano. Tra gennaio, e soprattutto la prossima estate, una zona di campo migliorabile resta la fascia sinistra difensiva, con un Alex Sandro a fine corsa e lontano da quello dei tempi migliori.

Calciomercato Juventus, Pedraza panchina al Villarreal: occasione a sinistra

In Spagna, a proposito di fascia sinistra, c’è un mancino che non vive un momento particolarmente positivo e che potrebbe anche cambiare aria la prossima estate. Il riferimento è al solito Alfonso Pedraza, già accostato alla Serie A, e all’Inter nello specifico, nei mesi scorsi.

Il Villarreal, proprietario del cartellino e forte di un contratto fino al 30 giugno 2026, appare anche disposto a cedere il mancino iberico ma solo a fronte di un’offerta importante compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Cifre importanti per il mercato di gennaio ma più accessibili e ipotizzabili in estate. L’Inter è impegnata su più fronti, mentre per la Juventus potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione anche alla luce del recente cambio di gerarchie del Sottomarino giallo. In casa Villarreal da qualche tempo Alberto Moreno sembra essere diventato il titolare della fascia sinistra, con Pedraza relegato ad alternativa. Anche nelle prime due gare del 2023, compresa la vittoria sul Real, il mancino accostato alla Serie A ha giocato solo spezzoni di partita.