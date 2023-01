Va in Premier League per 35 milioni: Galliani anticipato

Il calciomercato del Monza potrebbe subire un ribaltamento improvviso: 35 milioni l’offerta e vola subito in Premier League

Il Monza ha iniziato alla grande il proprio 2023, portando a casa due punti fondamentali prima contro la Fiorentina e poi contro l’Inter, entrambi in trasferta. Nel frattempo il calciomercato invernale è aperto e Adriano Galliani sta lavorando per portare a Raffaele Palladino qualche rinforzo che possa migliorare la rosa attuale e permettere alla squadra di raggiungere in maniera più agevole la salvezza.

Un obiettivo del Monza però potrebbe incrociarsi con quello della Fiorentina. La viola infatti sembrerebbe vicina a dire addio a Nico Gonzalez. Il Leicester ha offerto ben 35 milioni per strappare subito l’argentino a Vincenzo Italiano. Così per sostituirlo la Fiorentina potrebbe anticipare il Monza.

Fiorentina, Brekalo come erede di Nico Gonzalez: Galliani anticipato dalla viola

Dopo un ottimo anno trascorso in Serie A con la maglia del Torino, Josip Brekalo è tornato in Bundesliga. Una scelta che però non si è rivelata così azzeccata, visto che col club tedesco fino ad ora ha giocato solamente 7 partite, di cui solo tre da titolare, senza trovare mai la via del gol.

Sulle sue tracce da tempo c’è il Monza, ma Galliani potrebbe essere anticipato dalla Fiorentina. Infatti con l’addio di Nico Gonzalez, destinato al Leicester per 35 milioni, la viola potrebbe inserirsi per il croato così da avere subito il sostituto dell’argentino in partenza. Vista la disponibilità economica in entrata, la Fiorentina potrebbe così far sfumare l’obiettivo del Monza e riportare Brekalo in Serie A, che lo scorso anno l’aveva lasciata con sette gol e due assist all’attivo.