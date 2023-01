Super intreccio Amrabat-De Paul: Juve e Milan pregustano il colpo

Il calciomercato di Juventus, Inter e Milan già al bivio: pronto un grande ritorno, coinvolti i due centrocampisti



Saranno settimane bollenti per le big che, oltre al calcio giocato, dovranno fare i conti con le possibili occasioni riservate dalla sessione invernale di mercato.

L’esperto di calciomercato Edu Aguirre, al ‘Chiringuito Tv’, ha rivelato quella che potrebbe essere un’operazione strettamente legata all’operato delle big di Serie A già nelle prossime settimane. Aguirre, infatti, sostiene come l’Atletico Madrid sia interessato ad uno dei talenti del nostro calcio: “Vogliono Amrabat”, ha rivelato, sostenendo come le grandi prestazioni con la nazionale marocchina durante il Mondiale in Qatar avrebbero colpito la dirigenza dei ‘Colchoneros’ pronta evidentemente a farsi avanti in queste prime settimane del 2023 per regalarsi il cartellino del talento della Fiorentina. Destino incrociato ad un altro protagonista della rassegna mondiale, che ha alzato la Coppa del Mondo con l’Argentina: Rodrigo de Paul. Sì, perchè l’ex Udinese è finito nel dimenticatoio e non viene considerato più una prima scelta da Diego Simeone. Della sua partenza si è parlato abbondantemente la scorsa estate, quando sembrava decisamente fattibile un ritorno, poi sfumato, a causa dei costi dell’operazione.

“Vogliono Amrabat”: riecco de Paul in Italia

Ora, con sei mesi nei quali la situazione agli ordini del ‘Cholo’ non ha fatto altro che peggiorare, potrebbe essere il momento giusto per rivedere il centrocampista sudamericano in Serie A.

Con Amrabat pronto a sostituirlo nell’immediato, occhio a Milan, Juventus ed Inter che potrebbero approfittarne per rinforzare il centrocampo con il 28enne di Sarandì. Magari in prestito, vista l’esigenza della società spagnola di fare spazio in rosa per far posto proprio ad Amrabat. Sotto contratto con l’Atletico Madrid fino al 30 giugno 2026, de Paul ha sino a questo momento collezionato 18 presenze con la squadra di Madrid, tra campionato e coppe, firmando 2 gol e 2 assist. Il suo futuro può chiamarsi, ad un anno e mezzo dalla sua partenza dal Friuli, ancora una volta Serie A.