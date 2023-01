Galliani lo strappa a Mourinho: Juve a mani vuote

Adriano Galliani è pronto a regalare al Monza un grande colpo già a gennaio: sorpasso alla Juve, Allegri furioso

Venti giorni esatti e la sessione invernale di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti. I club italiani stanno provando ad imbastire le operazioni giuste atte a potenziare le rose, in vista di un’intensa seconda parte di stagione.

È il caso del Monza che, dopo aver salutato Stroppa e puntato su Palladino in panchina, ha visto un cambiamento importante nelle prestazioni della squadra. I risultati stanno arrivando e l’obiettivo salvezza, scaramanzie alla mano, pare adesso alla portata dei brianzoli. Il club di Silvio Berlusconi può quindi candidarsi ad assoluta protagonista del primo mese dell’anno, con l’idea di rinforzare il gruppo a disposizione del tecnico campano con nomi di valore. Ed una delle occasioni più ghiotte per i biancorossi può arrivare direttamente dalla Serie A. Occhi nella Capitale, sponda giallorossa, con Adriano Galliani intrigato da un profilo in particolare. Si tratta di Rick Karsdorp che, dopo essere finito ai margini del progetto di Mourinho, è destinato a cambiare il prima possibile aria per lasciar posto a nuovi innesti. L’olandese, classe 1995, è sotto contratto con la società della famiglia Friedkin fino al 2025 e non sono state poche le società che hanno pensato a lui, subito dopo le pesanti dichiarazioni di Mourinho che hanno di fatto messo alla porta l’ex Feyenoord.

Karsdorp-Monza: Galliani si scatena

Una delle società che ha pensato e pensa tutt’ora con forza a Karsdorp è la Juventus che, a giugno, perderà Juan Cuadrado a parametro zero.

Il colombiano avrebbe già deciso di non prolungare ulteriormente il contratto in scadenza con la ‘Vecchia Signora’ ed è per questo che tra le priorità del club torinese vi sarebbe l’arrivo, magari già a gennaio, di un forte laterale destro. Il Monza però può convincere la Roma, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto, a cedere subito Karsdorp: il vero nodo da sciogliere per la società di Silvio Berlusconi rimarrebbe l’ingaggio del 27enne di Schoonhoven.