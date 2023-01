Xavi spinge per il ritorno: c’è la richiesta per Kessie

Il mercato di gennaio è ovviamente operativo anche negli altri campionati e il Barcellona ha individuato Kessie come possibile partente già nella finestra invernale

Xavi ha un bel da fare con il suo Barcellona, che come noto per il calciomercato ha dei problemi legati al tetto ingaggi imposto dalla Liga.

Nonostante ciò i blaugrana sono in vetta alla classifica del campionato spagnolo dopo la sconfitta, un po’ a sorpresa, del Real Madrid in casa del Villarreal. Xavi è comunque alla ricerca di rifnorzi, infatti il mister non ha mai nascosto tale necessità a Laporta, che a suo modo cerca di accontentare l’ex centrocampista blaugrana.

Il Barça sonda il terreno, occhi su Aubameyang

Già conosciuto dai tifosi del Barcellona, Pierre Aubameyang è indubbiamente un profilo molto gradito a Xavi. L’attaccante in forza al Chelsea dal canto suo non ha avuto molto modo di dimostrare il suo valore in Liga, in quanto la sua permanenza con la maglia del Barcellona è circoscritta a pochi mesi del 2022.

Stando a quanto riportato sul profilo Twitter di Actu Foot, la dirigenza blaugrana avrebbe chiesto alla Liga l’ammontare di un eventuale stipendio da elargire all’attaccante del Chelsea. Il Barcellona deve rispettare alcuni paletti imposti dalla Liga, ma si sta già coprendo le spalle per l’eventuale partenza di Frank Kessie o di Memphis Depay, sul piede di partenza da mesi ormai. Il mese di gennaio potrebbe quindi riportare in Spagna Aubameyang, che col Chelsea ha messo a segno solo 3 gol in 15 partite tra Premier League e Champions League. Kessie al contempo è molto richiesto in Europa e non è da escludere un clamoroso ritorno nel campionato di Serie A. Le prossime settimane si preannunciano molto calde.