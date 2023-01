Coppa Italia: disastro Milan, è fuori! Il Toro passa in 10 ai supplementari

Clamorosa eliminazione del Milan, fatto fuori da un Torino gagliardo e cinico che non ha mai mollato nemmeno in 10 contro 11

Se ieri sera il Parma aveva sfiorato l’impresa contro l’Inter, appena 24 ore dopo, sullo stesso campo, il Toro la compie. Ed è leggendaria. Al termine di una gara condotta senza mai smarrire la propria identità di gioco, l’undici di Juric si impone ai tempi supplementari dopo aver sofferto l’uomo in meno dal 70′, per via dell’espulsione di Djidji per doppio giallo.

Nel primo tempo il match è molto equilibrato. Le occasioni nitide sono due, una per parte. Prima Lukic impegna Tatarusanu, poi Charles de Ketelaere colpisce il palo. Lo stesso belga, sul finale di tempo, chiama all’intervento il sempre attento Milinkovic-Savic. Detto del rosso a Djidji, improvvidamente lanciato a rete da un errato disimpegno dell’ex di giornata Ricardo Rodriguez, il Milan va all’assalto della porta del Toro, ma senza creare eccessivi pericoli. Nei tempi supplementari ci si aspetta il crollo dei piemiontesi, che però rispondono colpo su colpo al Milan. Fino ad arrivare al 114′, quando Bayeye crossa basso per l’accorrente Adopo che insacca in rete. Estasi Torino, Milan clamorosamente fuori dalla Coppa Italia.

Milan-Torino 0-1 d.t.s.: il tabellino

Milan-Torino 0-1 d.t.s.: 114′ Adopo