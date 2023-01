CMNEWS | Esposito torna in Italia: corsa a tre, arriva la decisione

Il futuro di Sebastiano Esposito sta per essere definito: ritorno in Italia più vicino, tre possibilità per la punta dell’Inter

La sessione invernale di calciomercato è pronta ad entrare nel vivo, con un nome su tutti che può monopolizzare l’attenzione in casa Inter. Si tratta della punta 20enne, di proprietà del club meneghino, Sebastiano Esposito.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com‘, il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe essere ben presto ancora in Italia. La volontà del calciatore di proprietà dell’Inter è quella di tornare a giocare con continuità e per farlo, con ogni probabilità, dirà addio all’Anderlecht. L’avventura in prestito con la maglia della squadra belga pare quindi destinata a terminare già a gennaio, le valutazioni sono già in corso e la decisione definitiva dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni. I club alla finestra che sono interessati al 20enne di Castellammare di Stabia sono essenzialmente tre. Attenzione all’Empoli che potrebbe dare spazio ad Esposito nella seconda parte della stagione. In Serie A il gioiello di proprietà dell’Inter (con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2025) piace anche al Lecce, quarto peggior attacco del torneo da rinforzare il prima possibile.

Esposito ritorna: c’è anche la B

Non è nemmeno da escludere l’ipotesi che il bomber classe 2002 possa rilanciarsi subito in Serie B, con la maglia della Ternana.

Si tratterebbe di un colpo di enorme spessore per la squadra di Andreazzoli, in piena corsa per un posto playoff al termine della stagione in cadetteria. Esposito, fino a questo momento, ha messo a segno solo 2 gol nelle 21 presenze con la casacca dell’Anderlecht, con 753′ sul rettangolo verde. Il ritorno in Italia pare quindi dietro l’angolo.