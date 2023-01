Lotito deve arrendersi: Milinkovic-Savic in bianconero

Milinkovic-Savic potrebbe dire addio alla Lazio: assalto totale in casa Lotito, può vestire la maglia bianconera nei prossimi mesi

Novità importanti per il futuro del centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che è sempre nel mirino delle big d’Italia e d’Europa. Da tempo ha respinto le numerose proposte dei maggiori club europei, ma ora potrebbe vestire la maglia bianconera.

Come svelato dall’edizione de “La Repubblica”, Milinkovic-Savic sarebbe finito nel mirino del Newcastle che vorrebbe rinforzare il centrocampo. E non solo, sulle tracce del suo connazionale Dusan Vlahovic ci sarebbe anche l’Arsenal, che potrebbe così fargli cambiare subito aria. Lo stesso patron della Lazio, Claudio Lotito, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire in estate, ma le dinamiche di mercato sarebbero sul punto di cambiare improvvisamente. Il serbo è molto legato ai colori biancocelesti, ma già in passato ha dovuto respingere le numerose proposte del Manchester United che l’avrebbe voluto in squadra.

Calciomercato, non c’è ancora il rinnovo per Milinkovic-Savic

Ora i 100 milioni richiesti da Lotito sono tantissimi visto che il contratto del giocatore serbo è in scadenza nel 2024. Inoltre, non c’è fretta di rinnovare con il suo procuratore Kezman che sta pensando alla migliore destinazione per il suo assistito. L’intenzione della Lazio è quello del rinnovo per altri due anni a 5 milioni all’anno, ma non c’è ancora una proposta concreta.

Anche la Juventus aveva pensato a rinforzare il centrocampo bianconero con il profilo interessante del centrocampista serbo, voglioso di giocare da protagonista anche la Champions League per puntare sempre più in alto per la sua carriera. A breve potrebbero così arrivare novità importanti per quanto riguarda il futuro del giocatore della Lazio, che vorrebbe così rilanciarsi altrove per consacrarsi definitivamente come uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Idee suggestive per cercare così di essere protagonista sul fronte calciomercato tra entrate ed uscite da urlo.