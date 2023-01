La Samp non tira mai in porta, alla Viola basta Barak: Fiorentina-Sampdoria 1-0

Dopo l’eliminazione del Milan di ieri sera, oggi è toccato a Fiorentina e Sampdoria sfidarsi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Barak stende i blucerchiati che non trovano mai la porta

La Coppa Italia è entrata ormai nel vivo e dopo aver già sancito un’eliminazione importante come quella del Milan, oggi ha visto in campo la Fiorentina e la Sampdoria. I doriani non hanno saputo concretizzare, o meglio creare, occasioni importanti. L’undici di Italiano ha proposto invece un gioco arrembante e ha raggiunto il vantaggio grazie a Barak, per poi vedersi annullare il gol del 2-0 firmato Jovic.

Il primo tempo ha visto la prima buona occasione al 21′ con Rincon (S) che non riesce a concretizzare in area piccola, spedendo la palla fuori con un colpo di testa. Dopo 4 minuti però arriva il gol della Fiorentina a opera di Antonin Barak, che a seguito di un ottimo inserimento infila la palla in rete con estrema semplicità. Al 37′ è Luka Jovic ad andare a rete per il 2-0, ma l’arbitro annulla dopo la revisione puntuale del VAR. Jovic ha un’altra occasione allo scadere del primo tempo e dopo un aggancio ben calibrato spedisce il pallone fuori di un soffio.

Fiorentina-Sampdoria 1-0: tabellino e marcatori

La seconda frazione di gioco è ben differente dal primo tempo, infatti sono poche le occasioni create da entrambe le parti, con una Fiorentina che in ogni caso crea di più rispetto ai blucerchiati.

I soli 2 tiri in porta da parte dei toscani non aiutano a rendere la seconda parte di gara accattivante. L’unico evento degno di nota, se così si può dire, è l’espulsione di Jeison Murillo per doppia ammonizione al 93.

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-0

25′ Barak