Napoli-Juve da incubo: “Marotta ha fatto spendere 50 milioni”

Durissime critiche a Bremer via social dopo il primo tempo di Napoli-Juventus: il difensore nel mirino dei tifosi

Non è piaciuta la prestazione di Bremer ai tifosi della Juventus nel primo tempo della partita di Napoli: grossolano l’errore in occasione del raddoppio azzurro.

Una pioggia di critiche e commenti negativi all’indirizzo di Bremer dopo il primo tempo di Napoli-Juventus: i bianconeri hanno chiuso la prima frazione di gioco sotto per 2-1, con il difensore brasiliano responsabile in occasione del gol del raddoppio firmato da Kvaratskhelia.

Peggio di così Bremer non può fare. Mi aspetto una sua reazione d’orgoglio nel secondo tempo. Se annulla osimhen la vinciamo — Paolo パオロ blocked by @jacopo_iacoboni (@Paolo160376) January 13, 2023

Esatto …eravamo in bambola ..anche Bremer stranamente — maidario (@maidario1) January 13, 2023

Un errore clamoroso quello del difensore ex Torino che ha permesso alla squadra di Spalletti di portarsi, anche se solo per pochi minuti, sul risultato di 2-0. In tanti hanno bocciato la prova di Bremer. C’è chi spera in un miglior secondo tempo e chi ne ha chiesto la sostituzione.

Juventus – Napoli, Bremer nel mirino dei social

“Peggio di così, Bremer non può fare” scrive un tifoso bianconero che spera in un secondo tempo migliore da parte del difensore brasiliano arrivato la scorsa estate.

C’è anche chi “ironizza” sul mancato acquisto di Bremer da parte dell’Inter, facendo allusione ad una precisa strategia da parte del dg nerazzurro Marotta.

Quest’uomo ha fatto spendere 50 milioni alla Juve per Bremer prendendo Acerbi a 0€ con lo stesso rendimento e tenendosi Skriniar pic.twitter.com/aT6S2J9n6J — Mìrköbåû 🇿🇲 (@jerryscottismo) January 13, 2023

qui per ricordarvi che Bremer è l’unico difensore centrale di ruolo in campo, però continuate pure a fare paragoni insensati con De Ligt. — #Tuchelin (@macsismo) January 13, 2023