Bremer stroncato: “Non vale una gamba di de Ligt”

La Juventus esce pesantemente sconfitta dallo stadio Maradona, e la prestazione di alcuni calciatori non è andata giù ai tifosi bianconeri

La Juventus esce pesantemente sconfitta dallo stadio Maradona, con il Napoli che si è imposto per 5-1 allungando in classifica. La prestazione di alcuni calciatori non è andata giù ai sostenitori bianconeri, che hanno mostrato tutto il proprio disappunto sui social.

I tifosi bianconeri, come detto, hanno mostrato tutti il loro disappunto sui social, ed il più bersagliato è stato senza dubbio Bremer, che si è reso protagonista di una prestazione decisamente sottotono. Molti sostenitori iniziano addirittura a dubitare delle capacità del difensore, ritenendolo inferiore al predecessore De Ligt, ora al Bayern Monaco. Proprio su Twitter, infatti, va in scena il confronto tra i due difensori, con il centrale olandese ritenuto superiore.

Prestazione sottotono di Bremer: “Non vale una gamba di De Ligt”

Come detto, la brutta prestazione di Bremer ha fatto storcere il naso ai tifosi bianconeri, che non si sono di certo nascosti nel mostrare tutto il loro disappunto.

Tanti i commenti su Twitter, soprattutto di confronto con l’ex bianconero de Ligt, ritenuto di gran lunga superiore rispetto al brasiliano. “Bremer oggi non vale neanche una gamba di de Ligt”, “Dove sono quelli che Bremer é meglio di de Ligt? “, De Ligt vale 5 Bremer”, questi sono solo alcuni tweet contro il difensore ex Torino, che dopo la partita di ieri non vivrà un momento molto tranquillo.

Bremer oggi non vale neanche una gamba di De Light. — Di Punto In Bianco (@DiPuntoInBianc) January 13, 2023

c'era gente che diceva bremer>>>de ligt.

Buonanotte — mario (@Mario14___) January 14, 2023