Marotta fa un’altra magia: Lukaku e un top player con Correa

Con un solo sacrificio l’Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco a partire dal riscatto di Lukaku e anche un colpo brasiliano

Torna a vincere l’Inter grazie al gol di Lautaro Martinez e continua a sognare una rimonta scudetto sempre più difficile visti i ritmi che continua a tenere il Napoli in testa alla classifica. Nelle ultime partite l’attacco nerazzurro sembra essere un po’ bloccato, con i gol che continuano a faticare ad arrivare.

Così il club nerazzurro continua a pensare a una possibile rivoluzione del reparto offensivo a fine stagione. Marotta pianifica un’altra magia in chiave calciomercato: riscatto Lukaku e top player dalla Premier League grazie all’addio di Correa.

Calciomercato Inter, Correa sacrificato per due colpi: riscatto Lukaku e Firmino a zero

Il futuro dell’attacco dell’Inter potrebbe essere rivoluzionato. A essere sacrificato per finanziare questa rivoluzione potrebbe essere Joaquin Correa. Per l’argentino sembrerebbe non esserci spazio in nerazzurro, con il ruolo ormai definito di riserva nelle gerarchie di Inzaghi.

Il sacrificio di Correa potrebbe finanziare in primis il riscatto di Romelu Lukaku dal Chelsea, ma non solo. Infatti l’Inter potrebbe tentare il colpaccio Roberto Firmino dal Liverpool a parametro zero, visto il contratto in scadenza a giugno. Con l’addio di Correa l’Inter risparmierebbe sull’ingaggio e potrebbe permettersi di finanziare l’ingaggio del brasiliano. Un addio dunque che porterebbe due colpi fantascientifici.