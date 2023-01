Ancelotti punta Theo Hernandez: due per uno da 60 milioni

Theo Hernandez torna a essere nei pensieri del Milan per la prossima estate: scambio due per uno da 60 milioni

Il calciomercato invernale per ora non ha visto grandi affari in Italia, con le squadre di Serie A che continuano ad avere qualche problema economico per investire. In casa Milan qualche rinforzo per Pioli servirebbe, soprattutto in attacco, e vedremo se Maldini entro la fine di gennaio riuscirà ad accontentarlo.

Nel frattempo a tornare al centro del calciomercato rossonero è Theo Hernandez, che nonostante la partita da incubo a Lecce continua a essere oggetto del desiderio di diversi top club. Il Real Madrid prepara un assalto dal valore di 60 milioni con lo scambio due per uno.

Il Real Madrid punta Theo Hernandez: Mendy e Brahim Diaz per convincere il Milan

Il futuro di Theo Hernandez torna di nuovo a essere messo in discussione. Il calciomercato estivo infatti potrebbe vedere nuovi assalti al terzino francese, in particolare da parte del Real Madrid.

Ancelotti potrebbe pianificare lo scambio due per uno per arrivare al terzino francese. Il primo a essere messo sul piatto potrebbe essere Brahim Diaz, perché il cartellino è di proprietà sempre dei ‘Blancos’ e il riscatto varrebbe circa 22 milioni. L’altro giocatore inserito nell’affare sarebbe Ferland Mendy, terzino in uscita dal Real Madrid dal valore di 40 milioni che permetterebbe al Milan di avere subito il sostituto di Theo Hernandez. Un’offerta che farebbe gola al Milan, anche se monetizzare avrebbe sempre la priorità.