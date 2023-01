Pioli stregato dal fantasista, ma la richiesta è incredibile

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino Gabriel Strefezza, trequartista del Lecce ieri protagonista proprio nel pareggio fra i pugliesi ed i rossoneri campioni d’Italia in carica

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un momento decisamente no. I rossoneri, che avevano dato buone sensazioni con la vittoria esterna in casa della Salernitana di Davide Nicola, nelle successive due partite di Serie A hanno collezionato due pareggi prima contro la Roma, beffardo visto il precedente doppio vantaggio siglato Kalulu-Pobega, poi nella giornata di ieri a Lecce, in questo caso in rimonta dopo una partenza horror dei campioni d’Italia in carica.

Il Milan stecca e il Napoli scappa. Il Diavolo ora è appena un punto sopra l’Inter di Simone Inzaghi e ben nove sotto gli azzurri di Luciano Spalletti che, con il trionfo di venerdì sera contro la Juventus, potrebbero aver dato lo strappo decisivo per lo scudetto. Nel tardo pomeriggio di ieri, in quel del Via del Mare di Lecce, invece delle stelle del Milan di Pioli, le più attese, a brillare è stato l’astro salentino di Gabriel Strefezza, fantasista brasiliano con passaporto italiano che avrebbe ammaliato anche il tecnico rossonero, il quale ci starebbe pensando proprio per il suo Diavolo in vista delle prossime sessione di calciomercato, compresa quella attuale.

Calciomercato Milan, Pioli su Strefezza: ecco come stanno le cose

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe davvero bisogno di un numero dieci che faccia davvero la differenza. Brahim Diaz, dopo una buona partenza, si è progressivamente spento, mentre Charles De Ketelaere, arrivato per oltre 30 milioni di euro dal Belgio, finora ha deluso tutti e spicca più per i suoi errori in campo che per le sue giocate.

Il Milan, quindi, con Strefezza avrebbe una garanzia offensiva in più, ma il Lecce non sembra intenzionato a fare sconti per il suo fantasista. La richiesta dei pugliesi è decisamente alta e bloccherebbe ogni possibile operazione visto che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, una cifra troppo alta attualmente per le possibilità di spesa del Milan considerando l’investimento per De Ketelaere e l’eventuale riscatto di Diaz.