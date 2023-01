Arteta beffato, l’Arsenal rilancia: doppio colpo in Serie A

Il vincente tecnico dei ‘Gunners’ è stato privato sul più bello di uno dei talenti in ascesa del calcio internazionale, ora vuole investire ‘scippando’ due pezzi grossi di Juve e Roma

La conclusione dell’affare del Chelsea da 100 milioni per Mykhailo Mudryk, ex talento dello Shakhtar, ha fatto letteralmente cadere le braccia del tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta. Quest’ultimo aveva infatti sperato che il calciatore classe 2001 potesse sposare il progetto dei ‘Gunners’ nell’immediato futuro, ma così non è stato.

Così la dirigenza londinese biancorossa avrebbe intenzione di continuare l’opera di puntellamento della rosa virando l’attenzione sulla Serie A, da cui ha spesso prelevato nomi d’interesse internazionale e con cui ha intrapreso anche trattative in uscita di un certo peso nel corso della sua lunga storia. Nello specifico, sarebbero stati messi nuovamente gli occhi su Manuel Locatelli di proprietà della Juventus e su Tammy Abraham in forze alla Roma.

Calciomercato, Locatelli e Abraham obiettivi dell’Arsenal

Nel caso di Locatelli, l’Arsenal lo aveva sondato già tempo addietro quando era stato da poco acquistato dal club bianconero. Le sue recenti prestazioni, sottotono rispetto all’andamento generale della squadra già di per sé poco brillante, lo hanno poi fatto allontanare dalla piazza londinese. Adesso, però, le intenzioni di Arteta sarebbero cambiate nuovamente.

Quanto ad Abraham, il centravanti giallorosso piaceva ai tempi del Chelsea ma le varie evoluzioni del mercato dei ‘Gunners’ gli hanno impedito un serio avvicinamento. L’attuale presenza di Gabriel Jesus non sarebbe un ostacolo, considerate le diverse caratteristiche dei due.