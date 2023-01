Barcellona-Inter, linea bollente: nuovo affare all’orizzonte

Primo trofeo per Xavi come allenatore del Barcellona con la conquista della Supercoppa spagnola: ora possibili nuovi colpi in casa blaugrana, che asse con l’Inter

Novità importanti per il futuro dei top player dell’Inter. Nelle ultime ore diversi calciatori nerazzurri sono finiti nel mirino del Barcellona, che vorrebbe così puntellare la rosa a disposizione di Xavi. L’allenatore spagnolo ha conquistato così il primo trofeo sulla panchina dei catalani superando in finale di Supercoppa spagnola il Real Madrid targato Carlo Ancelotti. Un sucecsso inaspettato, ma che era già nell’aria con Gavi in uno stato di forma impressionante.

Sul punto di dire addio in casa nerazzurra ci sarebbe il centrale slovacco, Milan Skriniar, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023. Finora non è arrivato ancora il rinnovo ufficiale con il club milanese, che così potrebbe anche anticipare la cessione a gennaio con uno scambio suggestivo. Il Barcellona vorrebbe già da tempo il giocatore, ex Samp, offrendo così in cambio Eric Garcia, ma l’Inter già ha rifiutato la proposta.

Barcellona-Inter, quanti scambi tra addii e acquisti da urlo

Ma non è il solo scambio possibile sull’asse Inter-Barcellona: nelle ultime ore sono circolati quelli di Kessie-Brozovic come quello di Correa-Depay. L’ex centrocampista del Milan non rientra più nei piani di Xavi, mentre il croato potrebbe prendere il posto di Busquets, che dirà addio al termine della stagione ai blaugrana dopo tanti successi. Inoltre, l’attaccante olandese del Barcellona, arrivato in Spagna grazie all’ex tecnico blaugrana Koeman, vorrebbe giocare con maggiore continuità così come il talentuoso argentino dell’Inter, che è diventato ormai la quarta scelta di Inzaghi dopo l’exploit proprio ai tempi della Lazio insieme all’attuale allenatore della compagine nerazzurra.

I prossimi giorni saranno così decisivi per i due top club d’Europa, che vorrebbero tornare protagonisti in campo internazionali per conquistare nuovamente successi incredibli. Anche in estate all’Inter è stato accostato il profilo del terzino spagnolo, Jordi Alba, con l’asse bollente tra nerazzurri e blaugrana con le varie indiscrezioni del giornalista Gerard Romero. L’affare tra Correa e Depay resta difficile visto che l’olandese ha il contratto in scadenza a giugno, mentre quello dell’argentino è in scadenza nel 2025.