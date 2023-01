Nicola esonerato: la Salernitana sceglie il nuovo tecnico

Dopo la clamorosa sconfitta per 8-2 maturata al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, la società ha sollevato dall’incarico Davide Nicola.

La Salernitana lo ha fatto sapere tramite un comunicato, specificando che “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

La Salernitana esonera Davide Nicola: D’Aversa in pole per sostituirlo

Come detto, dopo le ultime prestazioni, la dirigenza della Salernitana ha deciso di esonerare Davide Nicola, ed è pronta a mettersi alla ricerca del sostituto.

Proprio per quanto riguarda il sostituto del tecnico piemontese, la dirigenza avrebbe individuato D’Aversa, Semplici e Di Francesco come possibili sostituti. D’Aversa, dopo le esperienze con il Parma e la Sampdoria, sembra in pole per sostituire Davide Nicola , ma anche le altre due piste vanno tenute in grande considerazione. Una decisione definitiva ovviamente non è ancora stata presa, con le prossime ore che potrebbero essere decisive. Davide Nicola arrivato sulla panchina della Salernitana il 15 febbraio dello scorso anno, termina la propria avventura in Campania dopo circa un anno. Il nuovo allenatore, potrebbe arrivare a breve.